Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проверили более тысячи общеобразовательных учебных заведений города из-за звонка встревоженной матери, сообщившей о готовящихся взрывах, сообщил 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Информация о якобы готовящихся подрывах учебных заведений поступила вечером 7 февраля. Как отмечает телеканал «78», 41-летняя москвичка позвонила из Твери и сообщила, что на телефон её дочери поступило видео из социальной сети LIKCE о том, что 8 февраля в России взорвутся 20 тыс. школ.

«В Петербурге были проверены более тысячи образовательных учреждений. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было», — рассказал источник агентства.

По факту ложного сообщения решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, это уже не первое подобное сообщение. Так в начале февраля в городе на Неве было проверено более 2,5 тыс. детских садов и школ, а также магазинов крупной торговой сети после того, как на электронные почты поступили сообщение о лжеминировании.

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