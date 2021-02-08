Иркутск, , 12:25 — REGNUM В Иркутском районе Приангарья на дистанционное обучение с 8 по 23 февраля перевели Большереченскую школу. У девяти учителей и шести учеников подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает телеграм-канал «Братск».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной: на 8 февраля число умерших пациентов с COVID-19 в регионе достигло 1740 человек, причём 26 из них погибли только за выходные дни (6−7 февраля 2021 года).

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