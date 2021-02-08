Овюрский район, Тува, , 12:22 — REGNUM В Овюрском районе Тувы правоохранители применили табельное оружие для остановки нетрезвого водителя без прав. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, мужчина на машине без номеров проигнорировал требование об остановке.

Инспекторы начали преследование водителя, который пытался скрыться. Как отмечается, большая скорость и опасное вождение создавало аварийную ситуацию.

«Полицейские приняли решение остановить транспортное средство путем его повреждения. Услышав два предупредительных выстрела в воздух из табельного оружия, водитель остановил автомашину на 10 километре автодороги», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что за рулём находится 36-летний сельчанин в состоянии опьянения. Кроме того, он никогда не получил водительских прав, при этом не раз привлекался на нарушение правил дорожного движения. В отношении нарушителя составлено 4 административных протокола.