Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:08 — REGNUM По факту смерти малолетнего мальчика в пожаре, произошедшего в Нижнем Тагиле (Свердловская область), возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Возгорание произошло в доме по улице Циолковского. Ребёнка эвакуировали пожарные, но спасти его не удалось. Восьмилетний мальчик умер от отравления угарным газом.

Пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки, предполагают в СК. Мальчик в квартире был один. Устанавливаются причины и условия, которые могли способствовать возникновению инцидента. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл вечером 3 февраля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нижнем Тагиле при пожаре погиб школьник