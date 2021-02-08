с. Смазнево, , 12:04 — REGNUM В Алтайском крае, где сегодня утром, 8 февраля, в результате схода снега погибли четверо рабочих, ещё не дана оценка произошедшему, но уже решен вопрос о финансовой помощи.

«Семье погибшего с несовершеннолетними детьми из средств предприятия выплатят 200 тысяч рублей, остальным семьям по 100 тысяч рублей единовременной помощи. Затраты по погребению берет на себя хозяйство. Пострадавшим будет оказана материальная помощь», — пояснил побывавший на месте трагедии заместитель председателя правительства Александр Лукьянов.

Глава Заринского района Валерий Тимирязев рассказал, что один из пострадавших находится в больнице, остальные от госпитализации отказались.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия на станции Смазнево Заринского района произошла сегодня, 8 февраля. Под толщей сошедшего с крыши снега погибли четверо рабочих, ещё четверо — пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Названа причина схода снега, погубившего четверых жителей Алтая