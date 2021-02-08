Улан-Удэ, , 11:57 — REGNUM В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в разбое и убийстве пенсионерки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, преступление произошло год назад, в феврале 2020 года.

По данным следствия, за несколько месяцев до этого обвиняемый за деньги колол дрова у своей жертвы. В день убийства он шёл мимо ограды пенсионеров и увидел, что в доме не горит свет. Поняв, что хозяев нет дома, мужчина проник в ограду, чтобы украсть инструменты, которые приметил ещё во время колки дров.

«В этот момент из магазина вернулась пенсионерка. Пока она закрывала калитку, злоумышленник напал со спины на потерпевшую и с силой нанес ей несколько ударов по голове поленом, которое подхватил с земли. От полученных повреждений женщина упала и потеряла сознание», — отметили в следствии.

После этого ключами потерпевшей злоумышленник проник в дом и похитил накопления супругов и ценные вещи на сумму 443 тыс. рублей. Пострадавшая 75-летняя женщина от полученных травм скоро скончалась.

Следователям помогла в расследовании соседка, видевшая подозрительного мужчину с большим белым мешком. Его также зафиксировала камера видеонаблюдения ближайшего магазина. Однако его следы терялись в соседнем микрорайоне.

Исследуя записную книжку убитой, следователи наткнулись на имя и номер телефона человека, помогавшего колоть дрова. Он оказался именно тем незнакомцем, которого видела соседка. Мужчину задержали, при обыске в его доме нашли похищенные у пенсионерки вещи и драгоценности, а также одежду со следами крови.

В ходе допроса мужчина признал вину, однако позже заявил, что показания были даны им под давлением правоохранителей. Он также рассказал, что мешок с вещами потерпевших нашёл на улице. Но следователям удалось найти достаточно доказательств виновности мужчины. Дело передано в суд.

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