Москва, , 11:59 — REGNUM Работа двух лабораторий по изготовлению поддельных документов для мигрантов пресечена в Московском регионе, задержаны шесть подозреваемых. Об этом сообщает 9 февраля пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

Задержанные — члены межэтнической группы, включающей граждан СНГ. Группа из примерно десяти человек, как считают правоохранители, создала сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей.

С их помощью иностранцы могли незаконно въехать в Россию и оставаться здесь. За 2020 год незаконный доход от деятельности группы превысил 2 млн рублей.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий проводится совместно с УФСБ по Забайкальскому краю. Предполагаемые участники преступной группы, которая имеет связи в правоохранительных органах, задержаны в рамках уголовного дела.

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