Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM В ночь на 8 февраля в Санкт-Петербурге полицейские гонялись за двумя автомобильными нарушителями. Чтобы остановить их, пришлось применить табельное оружие. Один из беглецов пытался объяснить свой поступок празднованием своего дня рождения. Об этом происшествии 8 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Первый подозрительный автомобилист попался в поле зрения правоохранительных органов 8 февраля около 00:30 в Кировском районе. Сотрудники ДПС на Промышленной улице попытались остановить автомобиль каршеринга Nissan Qashqai. Однако водитель проигнорировал требования полицейских, увеличил скорость, пытался скрыться от преследователей, из-за чего полицейским пришлось применить табельное оружие.

«В итоге на улице Калинина правонарушитель был загнан в тупик, но решил не сдаваться. Водитель каршеринга бросил автомобиль и попытался скрыться на проходившем мимо поезде, пытаясь зацепиться за вагон, но был задержан сотрудниками полиции», — рассказали в ведомстве.

Установить личность нарушителя полицейским не составило труда. Им оказался 28-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Объясняя свой поступок, молодой мужчина уточнил, что у него сегодня день рождения.

«Именинника доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности», — подытожили в ведомстве.

Вторая погоня произошла около 02:30 ночи в Калининском районе. У дома 1 на улице Руставели сотрудники ДПС предприняли попытку остановить автомобиль Audi А3, двигавшийся с нарушением ПДД.

Водитель иномарки также на законные требования полицейских не отреагировал и попытался скрыться, из-за чего было организовано преследование. События развивались аналогично: игнорирование требований полиции, увеличение скорости, преследование, применение оружия, но, несмотря на это, нарушителю все равно удалось скрыться.

Позже полицейские обнаружили иномарку у дома 8/2 по улице Сантьяго-де-Куба. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали водителя.

«Им оказался 33-летний местный житель. С ним проводится разбирательство», — подытожили в пресс-службе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.