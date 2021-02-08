Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM Спасатели полностью справились с пожаром в административном здании в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций к 12:59 по местному времени.

«С места пожара дан полный отбой», — сообщили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник утром 8 февраля 2021 года в доме на улице Белинского, 83. Пострадали двое человек. Пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

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