Москва, , 11:48 — REGNUM Сообщение в одной из социальных сетей о якобы готовящихся взрывах в российских школах стало поводом для проверки. Информацию проверяет полиция, сообщил 9 февраля источник в правоохранительных органах.

Накануне в Москве мужчина сообщил в полицию о подозрительной публикации в социальной сети Likee, на которую обратила внимание его дочь, учащаяся четвёртого класса. В сообщении говорилось «минировании» примерно 20 тыс. школ по всей России.

Проводятся проверки и следственные действия, пояснил источник агентству ТАСС.

Собеседник не уточнил, есть ли связь между сообщением в соцсети и массовой эвакуацией школ в Сибири и на Дальнем Востоке. Из-за угрозы взрывов 9 февраля в школах Красноярска, Приморского края, Сахалинской области, Чукотки, Благовещенска, Тамбовской области были прерваны занятия.

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