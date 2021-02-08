Барнаул, 8 февраля 2021, 11:42 — REGNUM В Барнауле устраняют последствия обрушения крыши многоквартирного дома на улице Тимуровская. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, конструкция не выдержала толщи выпавшего снега. Помощь спасателей не потребовалось.
По данным ТАСС, пощадь повреждения составила порядка 144 кв. м.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одно ЧП, которое спровоцировал снег и сильное потепление, произошло на станции Смазнево Заринского района. Четыре человека погибли и ещё четыре — пострадали при очистке от снега крыши зернохранилища.
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