Токио, , 11:42 — REGNUM Подводная лодка японских Сил самообороны столкнулась с торговым судном около префектуры Коти, в результате чего пострадали три человека. Об этом 8 февраля сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники.

При этом ранее генсек правительства Японии Кацунобу Като отметил, что у корпусов обоих судов не было в результате произошедшего повреждений.

Вместе с тем, по данным представителей военных кругов, приводимым Киодо, подлодка Сил самообороны Японии в результате инцидента получила незначительные повреждения верхней части корпуса, что, впрочем, не повлияло на ее управляемость.

Также указывается, что, предположительно, столкновение произошло в момент погружения подводной лодки, и уточняется, что трое членов экипажа субмарины из-за столкновения получили незначительные ушибы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одиннадцать человек погибли, еще троих удалось спасти после крушения рыбацкой лодки в озере на востоке Китая.