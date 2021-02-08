Саракташский район, , 11:39 — REGNUM В Саракташском районе Оренбургской области утром 8 февраля произошел серьезный пожар в частном доме на территории села Николаевка. Погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Пожару был присвоен первый ранг опасности. На момент прибытия пожарных на место происшествия огонь объял 144 квадратных метра жилого дома.

На ликвидацию пожара ушло четыре с половиной часа. К тушению огня привлекались 28 человек и 12 единиц техники. В ходе тушения в доме обнаружили тела двух человек.

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