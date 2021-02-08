Барун-Хемчикский район, Тува, , 11:30 — REGNUM В Барун-Хемчикском районе Тувы правоохранители разбираются с обстоятельствах наезда на всадника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, ДТП произошло вечером 7 февраля на трассе «Чадан — Ак-Довурак».

Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей» на мосту через реку Хемчик наехал на двигавшегося по встречной полосе всадника на лошади. В этот момент в салоне машины находились двое детей 2 и 6 лет, оба не были пристёгнуты ремнями безопасности.

«В результате ДТП перевозимый без детского удерживающего устройства на переднем пассажирском сиденье 2-летний ребенок получил ушибленные резаные раны лица, 6-летней пассажирке оказана разовая медпомощь», — отметили в ведомстве.

39-летний всадник также госпитализирован в травматологическое отделение больницы. Отмечается, что водитель был трезв.

Всего с начала года в республике зарегистрировано 10 наездов на животных, в результате которых 5 человек ранения, один водитель погиб.

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