Пыть-Ях, Югра, , 11:28 — REGNUM В Пыть-Яхе (ХМАО) росгвардейцы спали ребёнка, провалившегося в канализационный колодец. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Югре.

Сержанты из вневедомственной охраны Курбан Саидов и Марат Темиков спасли 11-летнего мальчика, упавшего в открытый канализационный колодец возле дома в пятом микрорайоне Пыть-Яха. Ребёнок пробыл в промерзшем колодце несколько часов. Росгвардейцы достали его и отогрели до прибытия скорой помощи.

Медики на месте установили, что жизни ребёнка ничего не угрожает. Мальчик был доставлен домой к родителям.