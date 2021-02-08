Медан, Индонезия, 8 февраля 2021, 11:28 — REGNUM Вулкан Синабунг, расположенный в индонезийской провинции Северная Суматра, выбросил столб дыма на высоту 1000 метров, сообщает CNN Indonesia.
Белый густой дым поднялся на высоту 200−600 метров над кратером вулкана.
Местных жителей призвали не приближаться к вулкану в радиусе 3 км.
Как сообщало ИА REGNUM, вулканический пепел вулкана Раунг за последние несколько дней начал оседать в ряде районов Регентства Баньюванги, Восточная Ява.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии активизировался вулкан Раунг