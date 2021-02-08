Архангельск, , 11:26 — REGNUM Экс-глава архангельского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», обвиняют в присвоении и растрате 29 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, в 2013 году директор унитарного предприятия организовал заключение фиктивных договоров подряда с двумя коммерческими организациями на выполнение комплекса кадастровых и землеустроительных работ, а также на осуществление технической инвентаризации объектов недвижимости ОАО «МРСК Северо-Запад».

«В бухгалтерию он предоставил несоответствующие действительности договоры подряда, на основании которых на счета «фирм-однодневок» перечислены денежные средства, которыми он распорядился по своему усмотрению. Все работы фактически были выполнены находящимися у него в подчинении сотрудниками. Общая сумма ущерба составила свыше 29 млн. рублей», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Архангельская область вошла в число самых коррумпированных регионов страны.