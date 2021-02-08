Чита, , 11:03 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю начата доследственная проверка по факту падения из окна шестилетнего пациента стационара в Чите. Как сообщает сегодня, 8 февраля, пресс-служба ведомства, ЧП произошло в Детской краевой клинической больнице накануне, 7 февраля.

Предварительно установлено, что ребёнок зашёл в одно из хозяйственно-бытовых помещений, расположенных на третьем этаже здания, открыл окно и выпал. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

Проведён осмотр места происшествия, опрашивается медицинский персонал и руководство больницы. Изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения. Также следователи установят причину госпитализации ребенка без родителей.