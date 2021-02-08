Новоуральск, Свердловская область, , 11:02 — REGNUM Житель Новоуральска (Свердловская область) признан виновным в причинении по неосторожности смерти своей матери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Находясь в пьяном виде в своей квартире, гражданин допустил возгорание по факту неосторожного обращения с огнём при курении. Мать обвиняемого скончалась от отравления продуктами горения.

Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде исправительных работ на срок один год и два месяца, часть заработка будет удержана в доход государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пермском кране осудили многодетную мать, чьи дети пострадали при пожаре. Пятилетняя дочь погибла, а восьмилетний сын получил ожоги.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье осуждена многодетная мать, чьи дети пострадали при пожаре