Улан-Удэ, , 10:56 — REGNUM Депутату горсовета Улан-Удэ и директору МУП «Водоканал» Жаргалу Цыбикову предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии. Ранее его также обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении вверенного имущества.

По версии следствия, в 2019 году он заставлял своих подчинённых бесплатно работать на участке своей тёщи. На строительство дома было потрачено 500 тыс. рублей предприятия. Кроме того, в течении двух лет чиновник заставлял водителей автопарка завышать в путевых листах данные о пройденном пути. Выделенные на топливо деньги — около 700 тыс. рублей, как отмечается, директор присваивал.

Согласно новому обвинению, Жаргал Цыбиков в декабре 2019 года и январе 2020-го ремонтировал свой личный «Ниссан Патрол» за счёт средств предприятия.

«Обманом, под предлогом ремонта служебных транспортных средств, используя свои властные полномочия, чиновник заставлял главного бухгалтера переводить денежные средства в автосервисы за ремонт своего личного автомобиля, похитив таким путем более 100 тыс. рублей», — отметили в управлении.

Добавим, что депутат был задержан в середине января 2021 года. В настоящее время он находится под стражей.

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