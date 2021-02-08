Москва, , 10:55 — REGNUM Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы заочно арестовать спонсора так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом) Александра Хоменко по обвинению в мошенничестве, сообщили 8 февраля в пресс-службе суда.

«Рассмотрение ходатайства следствия о заочном избрании Хоменко меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на сегодня (8 февраля)», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Хоменко скрывается на территории Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам трех преступлений, предусмотренных статьей УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

Следствие также установило, что Хоменко оказывал активную финансовую поддержку структурам Навального. Отметим, что структуры блогера также активно получают финансирование из-за рубежа.

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