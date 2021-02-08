Магнитогорск, Челябинская область, , 10:52 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области десятилетний мальчик получил травму при падении снега с крыши. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным ведомства, инцидент произошёл 3 февраля. Снег упал ребёнку на голову. Мальчика доставили в больницу с сотрясением головного мозга. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

В связи с ЧП СКР возбудил уголовное дело по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Идёт расследование. Устанавливаются должностные лица управляющей компании, которые не обеспечили своевременную уборку снега с крыши.