Бийск, Алтайский край, , 10:50 — REGNUM Частые снегопады значительно осложнили дорожную обстановку в алтайском наукограде — Бийске. Дошло до того, что против неочищенных дорог взбунтовались не только обычные граждане, но и водители общественного транспорта. Подробности корреспонденту информационного агентства сообщили в центре управления регионом (ЦУР).

Уборка снега

В конце прошлой недели бийчане высказали резкое возмущение неудовлетворительным состоянием дорожного полотна в Приобском районе города по сравнению с Восточным районом. Помимо этого, из-за метели и мокрого снегопада ночью сильно засыпало некоторые конечные остановки общественного транспорта, что затруднило движение автобусов. Особенно пострадала ост. Кристалл.

«В связи с этим экипажи общественного транспорта устроили краткую несогласованную акцию, на небольшое время прекратив движение по городу. На место выехал глава города Александр Студеникин, который выслушал протестующих и принял меры для очистки территории конечной остановки. Проблема была разрешена в краткие сроки», — отметили в ЦУР.

Градоначальник жестко потребовал от служб, курирующих обслуживание дорог, и самих дорожных предприятий, принять самые активные меры по их очистке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в селе Смазнево Заринского района Алтайского края сегодня утром, 8 февраля, в результате схода снежного покрова с крыши зернохранилища под завалом оказались восемь человек, четверо погибли.

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