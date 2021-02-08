Уфа, , 10:43 — REGNUM 32 жилых дома остались без центрального отопления в результате коммунальной аварии в Уфе. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что рано утром спасатели получили сообщение о том, что Советском и Октябрьском районах города 32 жилых дома остались без центрального отопления. Без отопления также остались и детский сад № 6, и центр образования № 89. В настоящее время эти организации временно не работают. Воспитанников переводят в близлежащие детские дошкольные учреждения. А школьники переведены на дистанционный режим обучения.

Отмечается, что сейчас специалисты устраняют технологическое повреждение на трубопроводе на ул. Комсомольская, 112 и проводят работы по возобновлению подачи отопления.

Для жителей подготовлены пункты обогрева в лицее №42 по ул. Менделеева, 215/3, в школе № 97 на ул. Шафиева, 31/2 и в школе №49 по ул. Менделеева, 197/1.

Сообщается, что приготовлено и специальное оборудование для обогрева подъездов, чтобы не допустить замораживания системы отопления.

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