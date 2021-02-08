Красноярск, , 10:31 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс передал ордена Мужества семьям сотрудников пожарной охраны МЧС, погибших при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в правительстве края.

Усс выразил соболезнования родным погибших при пожаре.

«Имена наших героев — сотрудников пожарной охраны регионального МЧС навсегда останутся в истории Красноярского края», — сказал глава региона.

На оказание материальной помощи семьям всех четверых погибших выделят 4 млн рублей из резервного фонда правительства края.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе автозапчастей в Красноярске произошёл 3 февраля. Его площадь составила 3500 кв. м. Погибли работник склада и трое пожарных, пытавшихся его спасти.

После трагедии президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников МЧС — старших прапорщиков Анатолия Жалнерчика и Алексея Пузырева, сержанта Максима Рябцева — посмертно орденом Мужества.

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