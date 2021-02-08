Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали двухлетнего ребенка, который проглотил лекартства-нейролептики. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Несчастный случай произошел в минувшее воскресенье 7 февраля. В 15:40 в полицию Невского района из медучреждения поступила телефонограмма о том, что из квартиры в одном из домов по Октябрьской набережной в тяжелом состоянии с острым отравлением нейролептиками был госпитализирован ребенок.

«По предварительной информации, ребенок по недосмотру родителей съел таблетки. По данному факту проводится проверка», — уточнили в ведомстве.