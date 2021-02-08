Джакарта, , 10:16 — REGNUM Региональное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Джакарты предупредило жителей столицы Индонезии о повышении уровня воды и риске наводнения, сообщает CNN Indonesia.

По последней информации, уровень воды в Депоке достиг двух метров. За час уровень воды увеличился с 190 до 210 см из-за дождей.

Несколько районов Джакарты подтоплены. Уровень воды в Джакарте варьируется от 30 см до 1,5 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение подтопило ряд деревень в индонезийской провинции Восточная Ява.

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