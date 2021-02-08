Тюмень, , 10:14 — REGNUM В Тюменском онкологическом центре 8 февраля из-за коммунальной аварии прекратилась подача воды. Закрыты туалетные комнаты, персоналу негде помыть руки, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информацию от пациента.

В пресс-службе «Медицинского города», к которому относится онкоцентр, сообщили изданию, что из-за аварии произошли ещё и отключения электроэнергии, тепла, интернета, однако пациентам оказывается помощь в полном объёме.

В мэрии Тюмени обещали восстановить всё к вечеру, электроснабжение на данный момент уже восстановлено. В «Тюмень Водоканале» пояснили, что причиной аварии стали температурные колебания. Проблемы с водоснабжением планируется ликвидировать к середине дня.