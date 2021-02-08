Варшава, , 10:13 — REGNUM 25 жилых домов в Варшаве остались без отопления утром, 7 февраля. Причиной стал очередной сбой в городской системе теплоснабжения. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Теплоснабжение было отключено в домах №№ 19, 21, 23, 25, 25A, 27, 27A, 29 и 31 на улице Хожей, №№ 15, 17 и 19 на улице Маршалковской, №№ 68, 70, 72, 76 на улице Кручей, №№ 4, 5 и 8 на улице Маршалковской, №№ 22A, 22, 23, 26, 26A и 28 на улице Вильчей.

Теплоснабжение было восстановлено лишь поздним вечером 7 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, серия сбоев в системе отопления в польской столице началась 14 января, когда произошла авария на Жеранской ТЭЦ. Из-за данной аварии начались локальные перебои в производстве и поставке тепла в 10 районов города.