Южно-Сахалинск, , 10:06 — REGNUM На Сахалине завершилась многочасовая операция по спасению двух рыбаков, которые оказались на оторвавшейся от берега льдине, об этом сообщили в официальном телеграм-канале областного ЦУР.

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Известно, что в 17:45 по местному времени рыбаков доставили на берег. Спасённых досматривали медработники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в районе села Восточное Макаровского района 8 февраля от берега оторвало льдину, на которой находились два рыбака. Льдину с людьми относило в открытое море.