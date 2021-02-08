Барнаул, , 10:04 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 8 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2 069 человек, причём 43 из них добавили в сводку за выходные дни (6−7 февраля 2021 года).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 950 человек, +68 за выходные дни) и ОРВИ (22 114 человек, +438 за выходные дни).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 40 437 человек (+532 за выходные дни). Тяжелобольных насчитывается 349 (-6 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 88 (-1 за выходные дни).

С начала учебного года в крае выявлены 1738 детей с коронавирусом (+42 за выходные дни). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 36 171 человек (+432 за выходные дни).

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