Соледар, ДНР, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 8 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении боевики ВСУ выпустили 20 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие. Всего было выпущено 32 единицы боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Луганское, Лозовое», — сказано в сообщении.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук призвал боевиков ВСУ «на каждый выстрел отвечать выстрелом».

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