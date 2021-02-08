Благовещенск, , 10:00 — REGNUM В селе Козьмодемьяновка Амурской области полностью сгорел частный жилой дом. В результате пожара погиб 10-летний мальчик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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Пожар произошёл в ночь на 8 февраля. Ребёнок находился в доме с бабушкой. Проживающие с ними мать и младшие братья отсутствовали. Дом восстановлению не подлежит.

Прокуратура Тамбовского района по поручению прокуратуры области проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля при тушении возгорания квартиры жилого дома по улице Зеленой в посёлке Стекольный Хасынского городского округа обнаружили тела мужчины 62 лет, женщины 1979 года рождения и её девятилетнего ребёнка.