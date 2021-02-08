Тбилиси, , 09:59 — REGNUM В Тбилиси спасатели потушили пожар, произошедший 8 февраля на самом крупном рынке Грузии «Лило Молл». Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"В течение нескольких минут на место прибыли 11 пожарных расчетов. Возникла опасность распространения огня на близлежащие магазины, однако вскоре пожар был локализован в результате оперативного реагирования спасателей», — рассказал журналистам начальник тбилисского главного управления Службы по чрезвычайным ситуациям Отар Кереселидзе.

Он сообщил, что пламя охватило 60 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.

Стоит отметить, что пожар на рынке «Лило Молл» произошел также в сентябре 2020 года. Огонь вспыхнул на складах древесных материалов и перекинулся на магазины. Тогда от огня пострадала территория площадью до 1 000 квадратных метров. Ущерб оценили в размере $4,5 млн.

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