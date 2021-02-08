Екатеринбург, , 09:56 — REGNUM Пожар в офисном здании в Екатеринбурге мог произойти из-а короткого замыкания. Это одна из версий, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Замыкание могло возникнуть в электрощитовой. Сейчас по факту ЧП идёт проверка. Прокуратура держит её ход на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник утром 8 февраля. К настоящему времени он ликвидирован. Есть пострадавшие.

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