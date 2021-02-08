Чита, , 09:55 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 8 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 36 043 человека, причём 596 из них обнаружили за выходные дни (6−7 февраля 2021 года). Вместе с тем 33 843 пациентов (+422 за выходные дни) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 668 человек (+11 за выходные дни). Из общего количества пациентов моногоспиталей 90 (+2 за выходные дни) находятся в тяжелом состоянии, 29 (-4 за выходные дни) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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