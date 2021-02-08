Грозный, , 09:56 — REGNUM Группа, в составе которой было 14 человек, пропала в горах в Чечне. Об этом 8 февраля сообщили в экстренных службах.

«В Чечне в горно-лесистой местности в районе села Бамут Сунженского района пропала и не выходит на связь группа из 14 человек — жителей Ачхой-Мартана», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Также отмечается, что группа утром 7 февраля ушла в лес для того, чтобы собирать черемшу.

Кроме того, указывается, что на поиски пропавших направлены сотрудники спасательных служб, в том числе — кинологический расчет. При этом планируется увеличение числа поисковых групп.

«Поиски осложняются отсутствием в местности, где пропали люди, сотовой связи», — добавили в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии нашли трех мужчин, которые выехали на снегоходах на гору Ямантау.