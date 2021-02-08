Саратов, 8 февраля 2021, 09:57 — REGNUM Сотрудники полиции задержали депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко, сообщила первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова.
«Только что стало известно, что задержан депутат-коммунист Саратовской областной думы Николай Бондаренко», — написала она в своём телеграм-канале.
Она уточнила, что «на данный момент информации немного».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутата Законодательного собрания Ленинградской области Юрия Голикова, которого накануне задержали по подозрению в покушении на мошенничество, отправили под стражу в СИЗО.
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