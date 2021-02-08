Джакарта, , 09:49 — REGNUM Вулканический пепел вулкана Раунг за последние несколько дней начал оседать в ряде районов Регентства Баньюванги, Восточная Ява, сообщает CNN Indonesia.

Местные жители жалуются на боль в глазах.

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям агентства по борьбе со стихийными бедствиями Эка Мухарам попросил жителей сохранять спокойствие в связи с распространением вулканического пепла.

«Мы призываем всех надевать маски и очки, когда они выходят из дома», — заявил Эка Мухарам.

Вулкан Раунг, расположенный на востоке острова Ява, выбросил столб дыма на высоту 3332 метра над уровнем моря.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Индонезии.

Подробнее в материале: Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Индонезии