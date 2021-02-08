Нейпьидо, , 09:50 — REGNUM Полицейские в Мьянме применили водометы для разгона протестных акций, которые проходят в стране на протяжении последних трех дней после того, как военные захватили власть в стране. Кадры применения водометов полицией 8 февраля размещены на странице местного портала Mizzima в соцсети Twitter.

При этом сообщений о стычках правоохранителей с протестующими или о пострадавших в результате применения водометов не поступало.

Ранее портала Mizzima сообщил, что в протестных акциях, которые на протяжении последних трех дней проходят в Мьянме, принимают участие десятки тысяч людей.