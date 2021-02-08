Иркутск, , 09:45 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1740 человек, причём 26 из них погибли только за выходные дни (6−7 февраля 2021 года).

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Также, судя по данным оперативного штаба на 8 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 51 009 человек (+ 772 за выходные дни). Госпитализированы 1903 пациента (+115 за выходные дни).

Выздоровели 46 022 пациента (+ 930 за выходные дни). Ещё 212 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+2 за выходные дни).

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