Омск, , 09:35 — REGNUM Улицы Омска приводят в порядок после многочасового шторма, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в мэрии города.

Снег, метель и порывистый ветер обрушились на регион в прошедшие выходные (6−7 февраля). Непогода повредила объекты уличной инфраструктуры. Специалисты уже приступили к восстановлению остановок и павильонов. Проводятся работы по восстановлению тринадцати дорожных знаков, пострадавших от штормового ветра.

За прошедшие выходные с городских дорог вывезли более 6,6 тыс. кубометров снега. На обработку дорог израсходовали свыше 1,1 тыс. тонн противогололедных материалов. Проведено полное механизированное прометание автомагистралей. За выходные очищено 288 остановок общественного транспорта, 287 пешеходных переходов, 13 островков безопасности и так далее.

В работах по устранению последствий непогоды принимали участие около 700 рабочих и 392 единицы спецтехники. Работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 8 февраля температура воздуха окажется ниже климатической нормы.

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