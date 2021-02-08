Киев, , 09:36 — REGNUM В Киеве неизвестные ограбили квартиру Алексея Семёнова — генерального продюсера медиахолдинга «Новости». В состав холдинга входят лишённые лицензий оппозиционные телеканалы Zik, NewsOne и 112.ua. Об этом сообщило 7 февраля издание «Обозреватель».

По данным журналистов, 6 февраля неизвестные подобрали ключи и проникли в квартиру продюсера, расположенную в элитном жилом доме на бульваре Леси Украинки.

Из квартиры исчезли $120 тыс. и драгоценности на общую сумму $180 тыс., сообщили в издании.

Позже факт ограбления подтвердил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, сообщил новостной Telegram-канал PavlovskyNews.

Напомним, после того, как власти Украины лишили лицензии три телеканала, члены радикальных националистических группировок провели акции протеста, требуя закрыть телеканалы «Интер» и «НАШ».

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