Красное Село, Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге школьник на глазах друзей затушил снегом Вечный огонь на мемориале в Дворцовом парке в Красносельском районе города. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Красном Селе в минувшее воскресенье, 7 февраля. Около 16:00 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Дворцовом парке на мемориале «Неизвестному солдату» не горит Вечный огонь. На место выехали сотрудники полиции, которые установили, что Вечный огонь потушили подростки.

«Четверо несовершеннолетних, от 10 до 12 лет, находились у мемориала, после чего один из подростков бросил комок снега в огонь, в результате чего пламя погасло», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции быстро нашли нарушителей порядка. С детьми и их родителями была проведена профилактическая беседа. В настоящий момент решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Отметим, это далеко не первый подобный случай в Петербурге. Так, 18 января четверо школьников во время игры в снежки на Марсовом поле случайно загасили Вечный огонь.

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