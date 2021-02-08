Чебоксары, , 09:25 — REGNUM В Чувашии в связи с сообщениями о минировании проверили почти 400 учебных заведений. Информация о якобы заложенных бомбах не подтвердилась, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

По данным правоохранителей, последнее сообщение было получено сегодня, 8 февраля, около 07:00, о минировании школы № 23 в Чебоксарах. Из здания учебного заведения эвакуированы 20 человек, сообщение оказалось ложным.

Не подтвердились и другие сообщения о якобы заложенных бомбах, которые поступали 7 февраля. В администрации главы республики отмечают, что всего проверили около 400 учебных заведений во всех районах республики.

В настоящее время устанавливаются личности тех, кто сообщал заведомо ложные сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 февраля, эвакуировались из-за сообщений о «минировании» школы в Красноярске, Сахалине, Анадыре, Благовещенске.

Напомним, ранее волна минирования прокатилась по Чувашии 27 декабря 2019 года. За сутки поступило 90 звонков о «минировании» разных объектов инфраструктуры и учреждений». Все они были ложными.

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