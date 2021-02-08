Санкт-Петербург, , 09:23 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга двое мужчин провалились под лёд канала Грибоедова. Из ледяной воды их доставали на резиновой лодке. Об этом 8 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел в ночь на 8 февраля. Около 00:55 мск двое мужчин 35 и 37 лет переходили канал Грибоедова под Казанским мостом. Несмотря на сильные морозы, лёд в мелководном канале не замерз, и мужчины провалились под лед.

«Спасены из воды сотрудниками 17 пожарно-спасательной части с помощью резиновой лодки. Пострадавшие госпитализированы с переохлаждением с Мариинскую больницу», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в Санкт-Петербурге с 16 января по 15 апреля 2021 года продлили действующий запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов.

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