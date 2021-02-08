Ставрополь, , 09:06 — REGNUM В Ставропольском крае произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Еще двое, в том числе полуторагодовалый ребенок, доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Авария произошла накануне, 7 февраля, на трассе неподалеку от города Будённовска. Около 12:00 водитель ВАЗ-21 093 не справился с управлением из-за высокой скорости движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF.

Легковушка от удара съехала в кювет. В результате ДТП скончались на месте два её пассажира — 64-летний мужчина и 23-летняя девушка. Водитель ВАЗ и ребенок, которого от удара выбросило из машины, в тяжелом состоянии находятся в больнице города Буденновска.

«В момент ДТП мальчик, очевидно, не был пристегнут удерживающим устройством, поэтому при ударе выпал из автомобиля. Врачи борются за его жизнь, состояние тяжелое. Все участники ДТП не являются жителями Ставропольского края», — говорится в сообщении ГИБДД.