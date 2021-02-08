Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM Двое человек пострадали в ходе пожара в административном здании в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Возгорание в 23-этажном офисном центре на улице Белинского, 83 ещё не потушено. Спасены 23 человека по лестничным маршам, шестерых из них спасли с помощью масок дыхательных аппаратов.

«Два человека получили отравление продуктами горения, они госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

В здании имеет место сильное задымление. что осложняет работу пожарных. Работают 63 человека личного состава, 14 единиц пожарной техники и 16 звеньев газодымозащитной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, о пожаре в МЧС сообщили в 07:08 по местному времени. С первого по девятый этаж горят электрические щитки.

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