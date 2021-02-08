Киев, , 08:58 — REGNUM В январе 2021 года на Украине произошло три вспышки острой кишечной инфекции, в результате которых пострадали 36 человек. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) при минздраве Украины.

Самая крупная вспышка зафиксирована в посёлке Черноморск Одесской области. Заразились 24 человека, из них 23 ребёнка и один работник детского сада.

«Сесть детей находятся в состоянии средней тяжести, два ребёнка и один взрослый госпитализированы. У 23 заболевших диагноз подтверждён лабораторно — обнаружены бактерии рода сальмонелла», — рассказали в пресс-службе.

Причиной заражения стало нарушение технологии приготовления пищи, отметили в ЦОЗ.

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Ещё четыре ребёнка заразились в детском саду во Львовской области.

«[Их] госпитализировали с течением болезни средней тяжести. Источник возбудителя инфекции и причина вспышки устанавливается», — сказано в сообщении.

Третий случай зафиксирован в Кировограде (переименован в Кропивницкий). Там заболели восемь учащихся младших классов.

«Все из них лечатся амбулаторно, у двух детей состояние средней тяжести», — добавили в пресс-службе.

Напомним, недомогание почувствовали 12 учеников одной из кировоградских школ. Все они питались в школьной столовой.

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