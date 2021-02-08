Северобайкальский район, Бурятия, , 08:52 — REGNUM Муниципальные власти в Бурятии своим бездействием привели к к серьёзному загрязнению земель вблизи Байкала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, всё началось летом 2019 года, после авиапроисшествия в Нижнеангарске.

28 июня того года самолёт Ан-24 врезался в здание очистных сооружений. В результате последние получили сильные повреждения, в связи с чем суд обязал администрацию Северобайкальского района снести их. Однако чиновники вместо строительства новых объектов, начали вывозить жидкие отходы на несанкционированную свалку.

«Таким образом, за прошедший период из канализационных стоков в лесном массиве образовалось «зловонное озеро», вред от которого для окружающей среды и населения оценивается как катастрофический», — отметили в надзорном ведомстве.

28 сентября 2020 года суд обязал власти посёлка очистить загрязнённый участок от мусора и стоков. Однако решение суда было проигнорировано чиновниками. В результате «озеро» из стоков занимает уже почти 2 тыс. кв. метров площади. В почве фоновые показатели по нефтепродуктам превышают нормальные в 128−350 раз в зависимости от глубины.

Лишь после очередных мер природоохранной прокуратуры власти района начали вывоз стоков на очистные сооружения Северобайкальска. Тем временем надзорное ведомство готовит иск с требованием принять меры для строительства новых очистных в поселке.